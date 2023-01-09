В ГУР спрогнозували, чи закінчиться війна у 2023 році

Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Про це заявив представник ГУР МО України Вадим Скібіцький в інтерв’ю італійському виданню Corriere della Sera. За його словами, російська федерація має відчути сильніший тиск з боку міжнародних лідерів, щоб стати більш ізольованою.

На питання, "чи буде 2023 рік мирним", представник ГУР зазначив: "Ми постараємося зробити все можливе, щоб війна закінчилася цього року. Це також залежить від того, як йдуть економічні справи в росії, й чи залишається високим економічний тиск. І що підтримка України з боку міжнародного співтовариства залишається високою, але росія все більше ізольованою".

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Що стосується "мети" на фронті, Скібіцький зауважив, що це має бути "звільнення всіх окупованих територій і повернення їх до кордонів 1991 року"

Представник ГУР зауважив, що зараз спостерігається "посилення тиску в Донецькій області". Очікується також, що росіяни почнуть новий наступ на Запорізьку область та намагатимуться утримати позиції в Херсоні, де вони нарощують оборону. Також – "на особливо стратегічному для них Кримському півострові".

"На півночі у нас немає доказів створення штурмової групи в Білорусі чи переміщення військ. Ймовірно, Білорусь використовуватиметься здебільшого як база для реорганізації військ. Але наразі росія не має достатньо військ для нового наступу з півночі", – додав він.

Відповідаючи на питання, чи можуть початися нові атаки росіян на цих напрямках, Скібіцький зауважив: "Ми очікуємо збільшення інтенсивності між весною та літом. Зараз їм непросто перекинути війська, враховуючи умови місцевості".

Він також прокоментував наміри росіян поповити ряди своїх бойовиків на війні. За його словами, на росії готують нову хвилю мобілізації. "Ми вважаємо, що скоро в росії буде повна мобілізація. путіну потрібно більше солдатів на передовій. Очікуємо, що вони мобілізують 500 000 осіб. Але проблемою буде обладнання".

Нагадаємо, що керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Раніше свій прогноз щодо майбутньої росії висловив Секретар РНБО Олексій Данілов. В новорічному привітанні він показав, як палає Москва та тікають щури.

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