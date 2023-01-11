Снайперы ССО показали уничтожение оккупантов на Бахмутском направлении, которым не помогает даже тьма (видео)

Снайперы Сил специальных операций Украины уничтожают оккупантов на Бахмутском направлении. Врагу от украинских защитников не спрятаться ни днем, ни ночью.

ССО точным огнем уничтожают российских террористов, с оружием пришедших захватить украинскую землю. Эффектное видео работы снайперов-спецназначений опубликовали Силы специальных операций в своем Telegram-канале.

Там заметили, что россияне под Бахмутом беспрестанно пытаются приблизиться к позициям воинов Сил обороны и захватить их. Это происходит и днем и ночью.

"Впрочем, снайперы ССО точным огнем уничтожают врага, которому не помогают ни тьма, ни попытки укрыться", – говорится в сообщении.

Видео дня

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источник в одном из западных оборонных ведомств, россияне сильно истощаются в своих попытках захватить Бахмут Донецкой области. Благодаря этому у украинской армии появляется шанс к новой контратаке.

В то же время российская оккупационная армия смогла достичь на Бахмутском направлении только незначительного тактического успеха, но при этом понеся огромные потери среди личного состава.

"Российские войска были истощены и растянуты (баями за Северодонецк летом 2022 года – ред.), что открыло возможность Украине начать успешные контрнаступления осенью", – сказал собеседник Bloomberg о прорыве ВСУ на Харьковщине и последующих успехах Украины.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 января на совместной пресс-конференции с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, что ожесточенные бои в Соледаре и Бахмуте свидетельствуют о необходимости усиления военной помощи для Украины.

"В последние дни мы видели ожесточенные бои у Бахмута и Соледара на востоке Украины. Это снова свидетельствует о храбрости украинских Вооруженных сил, потому что они борются для защиты своей Родины. Это также свидетельствует, насколько жизненно важно, чтобы мы увеличили нашу военную поддержку для Украины", – подчеркнул Столтенберг.

Ранее тактическая группа "Адам" провела уникальную спецоперацию на одном из самых горячих направлений фронта. Возле Бахмута были убиты 15 русских кафиров, еще шесть врагов попали в плен.

Также Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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