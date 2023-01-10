Четверо бойцов ССО устроили ночную охоту на целое подразделение оккупантов в районе Бахмута (видео)

Тактическая группа "Адам" провела уникальную спецоперацию на одном из самых горячих направлений фронта. Возле Бахмута были убиты 15 российских оккупантов, еще шесть врагов попали в плен.

Видео появилось в Telegram-канале бойцов Сил специальных сделок "Адам". Там показали все подробности атаки.

Так четверо бойцов ССО с помощью ночного квадрокоптера слушали команды командира тактической группы "Адам". Украинские бойцы обвиняют в гранатах врага и ликвидируют целое подразделение российских солдат – 15 убитых и 6 пленных.

"С нашей стороны, потерь нет. Примерное ночное сражение, образцовая тактика действий малых групп. Тактическая группа "Адам" показывает высокую боеспособность за счет грамотного управления, разведки и нацеленности на постоянное уничтожение российской пехоты", – отметил военный журналист Юрий Бутусов в своем Telegram- канале.

Видео дня

По его словам, группа "Адам" в итоге удерживает все свои позиции под Бахмутом, несмотря на ежедневные атаки противника.

Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Кроме этого, руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

Ранее свой прогноз по поводу будущей россии высказал Секретарь СНБО Алексей Данилов. В новогоднем поздравлении он показал, как пылает Москва и убегают крысы.

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