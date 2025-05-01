Экономически привлекательные и качественные: топ лучших моделей б/у кроссоверов.

Кроссоверы остаются одним из самых популярных сегментов на вторичном авторынке. Для покупателей, ищущих оптимальное соотношение цены и качества, эксперты выделили пять моделей, демонстрирующих наибольшее снижение стоимости в 2025 году.

Об этом пишет Oboz. Согласно исследованию аналитической компании iSeeCars, именно эти автомобили претерпели самое стремительное падение цен по сравнению с 2024 годом. Такая тенденция может обеспокоить владельцев новых автомобилей этих марок, поскольку при предстоящей перепродаже они рискуют понести значительные финансовые потери. Однако для покупателей на вторичном рынке это создает уникальные возможности приобрести качественные кроссоверы по привлекательной цене.

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Кроссоверы с наибольшим падением стоимости:

Hyundai Kona Electric — электрический кроссовер, сочетающий экологичность с практичностью Kia Niro EV – еще один представитель стремительно теряющий в цене электромобилей. Mercedes-Benz GLB – премиальный немецкий кроссовер стал значительно доступнее Jaguar E-Pace – британский компактный люксовый SUV Lincoln Aviator – американский премиальный кроссовер с просторным салоном

Быстрое понижение стоимости этих моделей делает их особенно привлекательными для тех, кто хочет получить максимум автомобиля за минимум вложений на вторичном рынке.

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