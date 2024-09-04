Эксперт назвал дни недели, когда выгоднее менять доллары

В Украине курс доллара может существенно колебаться в зависимости от дня недели и рыночных условий, поэтому важно знать, когда лучше покупать или продавать валюту. По словам аналитиков, при росте курса доллара следует покупать валюту сразу, как только возникает такая возможность, чтобы минимизировать потери от дальнейшего роста курса.

Если же рынок находится в стабильном состоянии, то курс валюты может оставаться неизменным в течение дня. В таком случае время операции не имеет решающего значения. Однако когда необходимо продать доллары во время девальвационного тренда, эксперты советуют делать это как можно позже, чтобы получить больше гривен благодаря росту курса, пишет OBOZ.UA.

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Специалисты компании КИТ Group советуют продавать валюту как можно ближе к моменту, когда вам нужна гривна. Это позволяет максимизировать прибыль благодаря приросту курса иностранной валюты, что становится особенно заметным при операциях с большими суммами. Дополнительно они рекомендуют использовать механизм временной фиксации курса в обменниках, позволяющий зафиксировать курс на 60 минут.

Особенно выгодной покупка валюты может оказаться в начале недели, в частности во вторник-среду. В эти дни после выходных рынок обычно приходит к равновесию и курсы валют могут быть более благоприятными для покупателей. Лучшее время для покупки доллара является утро, когда банки и обменники устанавливают свои курсы, которые еще не успели откорректироваться под влиянием рыночной активности.

Однако в пятницу курс доллара может возрасти из-за повышенного спроса перед выходными. Это делает покупку валюты менее выгодной в конце недели. Продажа валюты также не рекомендуется на выходные, ведь в настоящее время операторы валютного рынка часто занижают курс покупки валюты из-за увеличенного спроса на гривну для расходов на покупки и отдых.

Следует также отметить, что в некоторых обменниках курс доллара может устанавливаться индивидуально для крупных сумм. Если вы планируете продать тысячи долларов, есть возможность договориться о более выгодном курсе, что позволит получить дополнительную выгоду.

Напомним, ранее мы рассказывали о долларах, которые не хотят принимать в банках и обменниках.

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