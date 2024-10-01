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Эксперт по энергетике сказал, при каких условиях Украине грозит "национальная каскадная авария"

Былим Елена

Эксперт по энергетике сказал, при каких условиях Украине грозит 'национальная каскадная авария'
Прогноз по блэкаутам

Если россия нанесет удар по любой атомной электростанции в Украине, это может привести к масштабному энергетическому коллапсу на 3-4 дня. При таком условии наступит многодневный блэкаут.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, предупреждая о серьезных последствиях для энергетической системы страны. В интервью "Главреду" эксперт отметил, что остановка работы любой АЭС спровоцирует национальную каскадную аварию, что приведет к длительному отключению электроэнергии.

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По его прогнозу, в первые сутки электроснабжение будет возобновлено только на 1-2 часа в день, а стабильная подача электроэнергии в режиме 4-6 часов станет возможной только через несколько дней. Без атомного поколения, как отмечает эксперт, энергосистема Украины не сможет функционировать.

"Если нам выбьют любую АЭС с работы, будет национальная каскадная авария (блэкаут. – Ред.) после которой по меньшей мере 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине", – отметил Александр Харченко.

Кроме того, Харченко отметил, что в публичном пространстве отсутствует информация о наличии защитных сооружений для атомных электростанций. По его словам, не было никаких сообщений, что "Энергоатом" строил в этом году защитные объекты по инициативе Министерства энергетики.

Он подчеркнул, что для разработки и строительства защиты для таких важных объектов как атомные станции необходимо не менее 7-8 месяцев. Ситуация с безопасностью критической инфраструктуры требует срочных решений для предотвращения возможных атак.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев коснется нового тарифа на электроэнергию с 1 октября.

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