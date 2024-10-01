Эксперт по энергетике сказал, при каких условиях Украине грозит 'национальная каскадная авария'

Если россия нанесет удар по любой атомной электростанции в Украине, это может привести к масштабному энергетическому коллапсу на 3-4 дня. При таком условии наступит многодневный блэкаут.

Об этом заявил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, предупреждая о серьезных последствиях для энергетической системы страны. В интервью "Главреду" эксперт отметил, что остановка работы любой АЭС спровоцирует национальную каскадную аварию, что приведет к длительному отключению электроэнергии.

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По его прогнозу, в первые сутки электроснабжение будет возобновлено только на 1-2 часа в день, а стабильная подача электроэнергии в режиме 4-6 часов станет возможной только через несколько дней. Без атомного поколения, как отмечает эксперт, энергосистема Украины не сможет функционировать.

"Если нам выбьют любую АЭС с работы, будет национальная каскадная авария (блэкаут. – Ред.) после которой по меньшей мере 3-4 дня в принципе займет подать электроэнергию в Украине", – отметил Александр Харченко.

Кроме того, Харченко отметил, что в публичном пространстве отсутствует информация о наличии защитных сооружений для атомных электростанций. По его словам, не было никаких сообщений, что "Энергоатом" строил в этом году защитные объекты по инициативе Министерства энергетики.

Он подчеркнул, что для разработки и строительства защиты для таких важных объектов как атомные станции необходимо не менее 7-8 месяцев. Ситуация с безопасностью критической инфраструктуры требует срочных решений для предотвращения возможных атак.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинцев коснется нового тарифа на электроэнергию с 1 октября.

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