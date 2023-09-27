Эксперт по сну посоветовал, когда менять летнее одеяло на зимнее и почему это важно

Коли змінювати літню ковдру на зимову – як покращити якість сну – поради експерта зі сну

Пока на дворе держится еще достаточно высокая температура, многим кажется, что утепляться рано. Но смена одеяла во время года влияет на качество нашего сна.

Об этом пишет Радиотрек.

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Лучшее время для подготовки к зиме – октябрь. "7 октября - это именно тот день, когда вам стоит сменить летнее одеяло на теплое зимнее", - говорит эксперт по сну Джеймс Хиггинс.

Именно во вторую во вторую неделю октября происходит ощутимое понижение температуры. Поэтому именно в этот день лучше всего сменить легкий летний набор, более теплый зимний. Это касается не только одеяла, но и матраса: следует перевернуть его на зимнюю сторону.

Напомним, ученые ответили, сколько часов в день нужно спать, чтобы замедлить.

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