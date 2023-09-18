Эксперты назвали 5 вещей в доме, которые со временем становятся опасными

В жилищах людей есть предметы, служащие вечно, а есть такие, срок годности которых ограничен, хотя они еще пригодны для пользования.

Издание Health опубликовало советы врача Кары Власти, какие вещи в доме становятся со временем опасными, поэтому их следует часто менять. Кара Вада является доктором медицинских наук, специалистом по аллергии Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо.

По ее словам, некоторые вещи, такие как посуда с антипригарным покрытием или пластиковые пищевые контейнеры, могут подвергаться воздействию определенных химических веществ, когда они используются после завершения использования. Эти химические вещества часто оказывают влияние на здоровье гормонов и иммунной системы. Некоторые предметы также могут быть связаны с повышенным риском некоторых видов рака.

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Подушки

Экспертка отметила, что они со временем собирают мертвые клетки кожи и бактерии, что может вызвать аллергию и способствовать высыпаниям. Подушки также могут содержать пылевых клещей, которые могут вызывать симптомы аллергии круглый год.

Она советует заменять подушки каждые 1-2 года. Если вам жалко выбрасывать их, то стоит хотя бы раз в год обрабатывать подушки антимикробными средствами и дезинфицировать их.

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Матрасы

Как и подушки, матрасы со временем собирают мёртвую кожу, бактерии, пылевых клещей и грибки. Они могут быть опасны для вашего здоровья, особенно если у вас чувствительная кожа или вы страдаете кожной аллергией или астмой.

Если вы регулярно пылесосите свой матрас и используете гипоаллергенный защитный матрас, блокирующий пылевых клещей и мертвые клетки кожи, по словам врача, то тогда его пригодность может составлять 7 лет. Если нет, она рекомендует менять его каждые 5 лет.

Мочалки и губки для ванной

Мочалки и губки для ванночки содержат бактерии, плесень и грибок, особенно если они хранятся во влажном помещении. Использование таких средств может стать "триггером для аллергии, астмы, кожных инфекций или акне со временем".

Таня Эллиот, доктор медицинских наук, аллерголог и иммунолог из Нью-Йорка, сказала, что мочалку или губку для ванной нужно менять каждые 2-4 недели.

Сковороды с антипригарным покрытием тоже не служат вечно. Если вы заметили, что покрытие потрескалось, значит, пора выбросить сковороду и начать все заново.

Многие покрытия на антипригарных сковородках содержат PFAS, "также известные как химикаты, которые причастны ко многим проблемам со здоровьем".

"Если покрытие потрескано, мы, скорее всего, поглотим эти химикаты", – объяснила врач Кара Вада.

PFAS может нанести вред печени и иммунной системе. Частота замены сковородок с антипригарным покрытием зависит от того, как часто вы ими пользуетесь. Если на покрытии есть царапины, их следует немедленно заменить.

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Разделочные доски – тоже источник бактерий, плесени и вирусов. Она может прослужить минимум год, а другие, например деревянные, могут прослужить до пяти. Однако если на вашей разделочной доске есть глубокие бороздки, пора их заменить.

Кухонные губки могут содержать бактерии и могут быть заражены плесенью и плесенью. 362 разных вида бактерий живут в использованных кухонных губках. Плотность микробов достигала 45 млрд на квадратный сантиметр.

Рекомендуется менять кухонные губки каждые две недели. Врач рекомендует после каждого мытья посуды дезинфицировать кухонные губки в посудомоечной машине.

Пластиковые контейнеры для хранения

Со временем пластиковые контейнеры для хранения могут поцарапаться, повредиться или запачкаться. В некоторых случаях такой вид износа может позволить бактериям также проживать в них, создавая риск безопасности пищевых продуктов.

Кроме того, некоторые "пластики содержат такие вещества как бисфенолы А и родственные соединения, которые могут влиять на наше гормональное здоровье и повышать риск возникновения определенных видов рака", — сказала Кара Вада. Она советует менять их каждые шесть месяцев или год.

Напомним, мы уже писали об ужасных кухонных лайфхаках.

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