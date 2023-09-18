Експерти назвали 5 речей у будинку, які з часом стають небезпечними

В оселях людей є предмети, що слугують вічно, а є такі, термін придатності яких обмежений, хоча вони ще придатні для користування.

Видання Health опублікувало поради лікарки Кари Влади, які речі у будинку стають з часом небезпечними, тому їх варто часто міняти. Кара Вада є докторкою медичних наук, фахівцем з алергії Медичного центру Векснера Університету штату Огайо.

За її словами, деякі речі, такі як посуд з антипригарним покриттям або пластикові харчові контейнери, можуть піддаватися впливу певних хімічних речовин, коли вони використовуються після завершення свого використання. Ці хімічні речовини часто впливають на здоров’я гормонів та імунної системи. А деякі предмети також можуть бути пов'язані з підвищеним ризиком деяких видів раку.

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Подушки

Експертка зауважила, що вони з часом збирають мертві клітини шкіри та бактерії, що може спричинити алергію та сприяти висипанням. Подушки також можуть утримувати пилових кліщів, які можуть спричиняти симптоми алергії цілий рік.

Вона рекомендує замінювати подушки кожні 1-2 роки. Якщо ж вам жалко викидати їх, то варто хоча б раз на рік обробляти подушки антимікробними засобами та дезінфікувати їх.

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Матраци

Як і подушки, матраци з часом збирають мертву шкіру, бактерії, пилових кліщів і грибки. Вони можуть бути небезпечними для вашого здоров’я, особливо якщо у вас чутлива шкіра або ви страждаєте на шкірну алергію чи астму.

Якщо ви регулярно пилососите свій матрац і використовуєте гіпоалергенний захисний матрац, який блокує пилових кліщів і мертві клітини шкіри, за словами лікарки, то тоді його придатність може становити 7 років. Якщо ні, вона рекомендує міняти його кожні 5 років.

Мочалки та губки для ванної

Мочалки та губки для ванни містять бактерії, цвіль і грибок, особливо якщо вони зберігаються у вологому приміщенні. Використання таких засобів може стати "тригером для алергії, астми, шкірних інфекцій або акне з часом".

Таня Елліот, доктор медичних наук, алерголог і імунолог із Нью-Йорка, сказала, що мочалку або губку для ванни треба змінювати кожні 2-4 тижні.

Сковороди з антипригарним покриттям теж не служать вічно. Якщо ви помітили, що покриття потріскалося, це означає, що пора викинути сковороду та почати все заново.

Багато покриттів на антипригарних сковорідках містять PFAS, "також відомі як хімікати, які є причетними до багатьох проблем зі здоров’ям".

"Якщо покриття потріскане, ми, швидше за все, поглинемо ці хімікати", – пояснила лікарка Кара Вада.

PFAS може завдати шкоди печінці та імунній системі. Частота заміни сковорідок з антипригарним покриттям залежить від того, як часто ви ними користуєтеся. Якщо на покритті є подряпини, їх слід негайно замінити.

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Обробні дошки – теж джерело бактерій, цвілі й вірусів. Вона може прослужити щонайменше рік, а інші, наприклад дерев’яні, можуть прослужити до п’яти. Однак якщо на вашій обробній дошці є глибокі борозенки, пора їх замінити.

Кухонні губки – можуть утримувати бактерії та можуть бути заражені пліснявою та цвіллю. 362 різні види бактерій живуть у використаних кухонних губках. Щільність бактерій досягала 45 мільярдів на квадратний сантиметр.

Рекомендується міняти кухонні губки кожні два тижні. Лікарка рекомендує після кожного миття посуду дезінфікувати кухонні губки в посудомийній машині.

Пластикові контейнери для зберігання

З часом пластикові контейнери для зберігання можуть подряпатися, пошкодитися або забруднитися. У деяких випадках такий вид зношування може дозволити бактеріям також проживати в них, створюючи ризик для безпеки харчових продуктів.

Крім того, деякі "пластики містять такі речовини, як бісфеноли А та споріднені сполуки, які можуть впливати на наше гормональне здоров’я та підвищувати ризик виникнення певних видів раку", — сказала Кара Вада. Вона радить міняти їх кожні шість місяців або рік.

Нагадаємо, ми вже писали про жахливі кухонні лайфхаки.

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