Эксперты назвали доступное средство, которое в считанные минуты очистит чайник от накипи

Образование известкового налета является обычным явлением для чайников. Оно может испортить горячие напитки, повлияв на вкус.

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Рынок переполнен химическими средствами для удаления накипи, обещающих быстрые результаты, однако привычные бытовые ингредиенты могут работать так же хорошо. Об этом сообщает Express.co.uk.

Образование накипи в чайниках вызвано несколькими компонентами, образующимися в жесткой воде при кипячении, а именно нерастворимым карбонатом кальция. Когда вещество распространяется по внутренним стенкам прибора, оно выглядит как налет.

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Хотя лимон и белый уксус часто называют лучшими ингредиентами, поскольку они действуют эффективно и за короткое время, было обнаружено, что Coca-Cola является следующим лучшим ингредиентом для удаления устойчивого известкового налета.

Заполните чайник наполовину напитком, вскипятите и оставьте на 30 минут. После этого промойте чайник.

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