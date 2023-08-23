Эксперты назвали пять причин, почему гортензия не цветет и как их решить

Часто гортензии не цветут, когда вы видите цветы на соседних участках. Это может быть связано с несколькими причинами.

Эксперты назвали пять самых распространенных причин, почему гортензии не цветут и рассказали, как их решить. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Обрезка в неподходящее время

Обрезайте свою гортензию вовремя, и вы избежите срезки цветочных почек. Если вы совершили ошибку в обрезке, дайте растению восстановиться и зацвести в следующем сезоне, прежде чем проводить дальнейшую обрезку.

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Зимняя травма

Сильный холод и лед могут убить цветочные почки. Глубоко полейте растения осенью. Защитите нежные цветочные почки чувствительных гортензий от сильного холода.

Вы можете сделать это, построив изоляционный цилиндр вокруг куста в конце ноября, используя крепкие колья и куриную проволоку или мешковину. Наполните цилиндр листьями или соломой. Удалите цилиндр и листья ранней весной.

Слишком много азота

Избегайте подкормки гортензии удобрениями с высоким содержанием азота. Удобряя гортензии, выбирайте продукт с высоким содержанием фосфора, чтобы стимулировать рост цветов.

Позднее вымерзание

Гортензии особенно чувствительны к позднему вымерзанию. Внимательно смотрите за прогнозом погоды весной. Если ожидается позднее замерзание, защитите растения от мороза простынями или одеялами. Используйте кирпич, камни или что-нибудь тяжелое, чтобы закрепить покрытие на земле.

Недостаточно света

Гортензии лучше растут при ярком утреннем освещении и долевой тени днем. Растения, растущие в слишком тени, будут иметь мало цветов и удлиненные, мягкие стебли.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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