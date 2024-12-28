Эксперты назвали ТОП-5 самых экономичных новых авто 2024 года

При выборе нового автомобиля покупатели все чаще уделяют внимание экономии топлива. Конец 2024 года как раз таки отметился появлением интересных моделей.

Представляем пятерку лидеров среди самых экономичных авто по результатам реальных тестов потребления топлива. Они были проведены экспертами портала What Car.

1. Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid

Toyota Yaris Cross. Источник: wiki

Этот кроссовер с гибридной установкой показал лучшие результаты экономичности в тестах. Потребляя всего 4,4 л на 100 км, он идеально подходит для городской езды, поскольку может передвигаться на электротяге при низких скоростях.

2. Toyota Yaris 1.5 Hybrid

Toyota Yaris. Источник: wiki

Компактный и надежный Yaris показал расход топлива около 4,1 л на 100 км, что делает его серьезным конкурентом лидера рейтинга, особенно на загородных маршрутах.

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3. Suzuki Ignis 1.2 Dualjet Hybrid

Suzuki Ignis. Источник: wiki

Этот компактный гибридный SUV отличается экономичным расходом топлива на уровне примерно 4,9 л/100 км. Он демонстрирует отличную маневренность и отлично подходит для загородных поездок.

4. Seat Ibiza 1.0 TSI 95

Единственный автомобиль без гибридной установки в рейтинге имеет расход топлива 5,3 л/100 км. Ibiza отличается отличной управляемостью и привлекательной ценой.

5. Toyota Corolla 1.8 Hybrid

Имея расход топлива всего 4,4 л на 100 км, эта модель сочетает комфорт и богатое оснащение, что делает ее отличным выбором для семей.

Гибриды уверенно занимают ведущие позиции среди самых экономичных авто, привлекая внимание низким расходом топлива и экологичностью. Лидером в этом сегменте остается Toyota, однако популярность удерживают и негибридные модели вроде Seat Ibiza. Окончательный выбор зависит от потребностей водителя: компактное авто для города, практичный хэтчбек для семьи или стильный кроссовер для активной жизни.

Напомним, ранее эксперты назвали ТОП-3 самых недооцененных внедорожников на рынке.

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