Эксперты объяснили, как хранить сыр без холодильника: так поступают во Франции

Многие считают холодильник лучшим местом для хранения сыра. Впрочем, эксперты считают иначе.

К примеру, во Франции сыр хранят без холодильника. Об этом сообщает Express.co.uk.

Одной из самых распространенных ошибок, совершаемых при поиске места для сыра, является хранение его в переполненном холодильнике. В таких условиях молочный продукт может быстро испортиться.

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Эксперты советуют хранить сыр вне холодильника исключительно при комнатной температуре. Продукт можно хранить и при комнатной температуре около 4-7 дней.

Более холодная осенняя погода создает идеальные условия, чтобы попробовать этот способ хранения дома, тем более, что он вкуснее комнатной температуры. Когда дело доходит до того, чтобы подавать сыр людям для потребления напрямую, вы должны достать его из холодильника примерно за час до того, как вы планируете представить, чтобы продукт нагрелся.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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