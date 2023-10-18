Эксперты объяснили, как сохранить тыкву свежей как можно дольше: переверните ее

Тыква, вероятно, является одним из самых известных осенних продуктов. Они идеально подходят в это время года для рецептов и используются для приготовления супов, десертов или даже хлеба.

Семена тыквы также являются отличным источником антиоксидантов, магния и ненасыщенных жиров, которые можно добавлять к йогуртам, хлопьям или полосе для оздоровительного завтрака. Существует совет, который поможет хранить тыквы свежими как можно дольше, сообщает Express.co.uk.

Если ваша тыква еще не разрезана, ее следует положить в прохладное и темное место. Для этого хорошо подходит шкаф.

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Идеальная температура для хранения тыквы – ниже 15°C. Основная хитрость хранения тыквы состоит в том, чтобы положить ее вверх дном так, чтобы плодоножка смотрела вниз.

Это делается для того, чтобы предотвратить раздавливание тыквы и образование плоского пятна, а также обеспечить равномерное созревание тыквы. Это также предотвращает накопление влаги на крышке тыквы, что предотвращает гниение или образование плесени.

Хранение тыквы вверх дном также может сделать ее более сладкой. Если стебель подвергается слишком богатому воздуху, это может привести к тому, что он станет более жестким и горьким.

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