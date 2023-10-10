Эксперты объяснили, какая одежда поможет согреться в холодном доме

Температура на улице медленно падает и скоро придет время включать отопление. Однако многие украинцы переживают из-за цен на отопление.

Эксперты советуют отапливать человека, а не дом, в частности, одеваясь потеплее. Однако у этого совета есть несколько особенностей, сообщает Express.co.uk.

Лучший способ оставаться в тепле – одеть тонкие слои одежды, которые изолируют тело и облегчают регулировку температуры. Ношение носков и тапочек также может согреть ноги, особенно если в доме холодный пол.

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Выбирайте удобные джемпера слегка завышенного кроя, чтобы надеть под них много слоев одежды. Толстые штаны, такие как джоггеры, также могут сохранять тепло, а некоторые имеют флисовую подкладку внутри.

Шерсть является отличным выбором, поскольку она не только изолирует, но и регулирует температуру тела. Другой способ оставаться в тепле в постели – добавить дополнительные одеяла. На ночь также желательно одевать постельные носки и пижаму – дополнительный слой под простыней.

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