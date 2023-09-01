Эксперты ответили, какие родинки на теле приносят удачу

Наши предки верили, что странные пятна на человеческом теле были дарованы высшими силами, и их количество нельзя было считать. Они считали, что это может привести к потере успеха, дарованного высшими силами.

Об этом пишет radiotrek.

Также существует убеждение, что постоянное рассмотрение родинок и их перечисление может снизить количество счастливых дней в жизни. В этих пятнах содержится особая энергия, имеющая большое значение для их владельцев.

Какие родинки ассоциируются с удачей

Согласно народным верованиям, чем больше родинок на теле человека, тем больше возможностей он имеет в жизни. Нужно только приложить усилия, чтобы добиться успеха, включая финансовый.

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Если родинок много на лице и руках, то это может свидетельствовать о счастливой жизни и стать известным в своей области.

Если родинки скрыты от взглядов других (под волосами или одеждой), это может означать успешную жизнь, особенно на финансовом уровне.

У женщин, родинки на левой стороне тела могут принести благополучие, в то время как у мужчин на успех указывают пятна на правой стороне.

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Родинка на лбу или щеке может свидетельствовать о счастье и удаче.

Родинки вокруг губ говорят о магнетизме и способности привлекать внимание, что может привести к успеху на сцене или в политике.

Родинка на носу может приносить удачу, и считается, что такие люди могут больше "видеть" и обладают хорошей интуицией.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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