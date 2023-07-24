Пять примет о деньгах, которые действительно работают

Как привлечь деньги и стать богатым - народные приметы о деньгах

Многие приметы и предрассудки связаны с деньгами и богатством. Однако не все из них действительно работают, а некоторым – верят даже богачи.

Интересно, что символом роскоши и изобилия считается красный цвет, разные фигурки, животные и монеты. Поэтому UAportal расскажет о приметах, которые помогут привлечь деньги и станут финансовыми талисманами.

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1. Красные нити

Красный цвет – главный символ богатства. Наши предки придавали ему огромное значение, поэтому они клали клубок нитей красного цвета на видное место, привлекая удачу и деньги. Этот предмет стал оберегом от недоброжелателей и нечистой силы.

2. Фигурка слона

Фигурка слона, у которой поднят кверху хобот, символизирует мудрость. Такой сувенир нужно поставить на рабочий стол и в зону, где вы отдыхаете, чтобы привлечь удачу и финансовое состояние. Слон поможет принять правильные решения по улучшению финансового положения.

3. Хрусталь

Кристалл (в статуэтках или фигурках) поможет привлечь деньги, если поставить такой предмет на видное место.

4. Аквариум с рыбками

Аквариум с рыбами наполнит дом хорошей гармонией и достатком, а деньги привлекут именно золотые рыбы. Кроме того, на дно рекомендуется положить золотые монеты или камни.

5. Монеты желтого цвета

Сохраняйте в кошельке редкие монеты желтого цвета, то ваше финансовое положение значительно улучшится. Для них нужно иметь отдельное место в кошельке.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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