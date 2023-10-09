Еще две магнитные бури придется пережить в октябре: опасные даты

В октябре Солнце может проявить неожиданную активность, вызывая магнитные бури. Эти события могут повлиять на нашу повседневную жизнь.

Календарь магнитных бурь на октябрь 2023 поможет вам приготовиться к геомагнитным ударам и принять необходимые меры.

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В октябре ожидается несколько магнитных бурь, и их интенсивность может варьироваться от слабой до мощной. Если слабые бури могут пройти практически незамеченными, то сильные могут повлиять на ваше состояние.

13-15 октября ожидается слабая магнитная буря;

23-26 октября – слабая магнитная буря.

Для большинства людей магнитные бури проходят незаметно. Но если вы чувствительны к этим событиям, вот несколько советов, как помочь вашему телу пережить их:

Обеспечьте себе достаточно сна и отдыха в эти дни. Восстановление сил поможет вам легче перенести бури.

Уменьшайте стресс с помощью йоги, медитации или дыхательных упражнений. Спокойный разум помогает улучшить самочувствие.

Питание: Соблюдайте сбалансированное питание, ограничит потребление кофеина и алкоголя. Это поможет снизить возможные негативные воздействия на организм.

Активность на свежем воздухе Регулярные прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению самочувствия в дни солнечной активности.

Планирование: Старайтесь не перегружать себя тяжелыми и стрессовыми задачами во время магнитных бурь.

Заранее подготовленный человек может легче справиться с влиянием магнитных бурь на организм. Берегите себя и слушайте свое тело.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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