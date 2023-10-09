Ще дві магнітні бурі доведеться пережити у жовтні: небезпечні дати

У жовтні Сонце може виявити несподівану активність, спричинюючи магнітні бурі. Ці події можуть вплинути на наше повсякденне життя.

Календар магнітних бур на жовтень 2023 допоможе вам приготуватися до геомагнітних ударів та вжити необхідні заходи.

Читайте також: Магнітні бурі у жовтні: названо небезпечні дні на другий місяць осені

У жовтні очікується кілька магнітних бур, і їх інтенсивність може варіюватися від слабкої до потужної. Якщо слабкі бурі можуть пройти практично непоміченими, то сильні можуть вплинути на ваш стан.

13-15 жовтня очікується слабка магнітна буря;

23-26 жовтня — слабка магнітна буря.

Для більшості людей магнітні бурі проходять непомітно. Але якщо ви чутливі до цих подій, ось декілька порад, як допомогти вашому тілу пережити їх:

Відпочинок: Забезпечте собі достатньо сну та відпочинку в ці дні. Відновлення сил допоможе вам легше перенести бурі.

Зменшуйте стрес за допомогою йоги, медитації або дихальних вправ. Спокійний розум допомагає покращити самопочуття.

Харчування: Дотримуйтеся збалансованого харчування, обмежте споживання кофеїну та алкоголю. Це допоможе знизити можливі негативні впливи на організм.

Активність на свіжому повітрі: Регулярні прогулянки на свіжому повітрі сприяють поліпшенню самопочуття в дні сонячної активності.

Планування: Намагайтеся не перенавантажувати себе важкими та стресовими завданнями під час магнітних бур.

Заздалегідь підготовлена людина може легше впоратися з впливом магнітних бур на організм. Бережіть себе та слухайте своє тіло.

Пропонуємо дізнатися, як врятуватися від впливу геомагнітних коливань.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!