Магнітні бурі у жовтні: названо небезпечні дні на другий місяць осені

Середина осені виявиться спокійною в плані сонячної активності. Загалом протягом жовтня метеозалежним не варто сильно хвилюватися.

Щоправда, в один момент магнітна буря може значно кардинально вплинути на здоров'я людей. Про це свідчать дані порталу Meteoagent.

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Початок місяця може здатися дуже важким, адже вже 1 жовтня очікується метеоудар середньої потужності.

2 жовтня – слабка сонячна активність, яка може вплинути на настрій або ж на загальне небажання до активних дій.

Найсильніша магнітна буря очікується 5 жовтня. Її пік буде вранці, але вплив на організм метеочутливих людей протримається аж до глибокої ночі. Можливі різкі перепади настрою, головний біль та загострення хронічних хвороб.

Ще дві слабкі магнітні бурі очікуються в період з 13 по 15 жовтня і 23-26 числа. Не всі відчують сонячну активність в ці дні на собі.

Досить серйозна сонячна активність прогнозується наприкінці місяця – 29-30 жовтня.

Пропонуємо вам корисні поради, які допоможуть пережити магнітні бурі без шкоди для здоров'я:

проводьте більше часу на свіжому повітрі,

уникати алкогольних напоїв, кави, енергетиків, жирної та важкої їжі,

дотримуйтеся режиму сну,

пийте більше чистої води.

Варто пам'ятати, що прогнози вчених можуть змінюватися в залежності від ситуації на Сонці та впливу сонячних спалахів на атмосферу Землі.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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