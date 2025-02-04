Если вам приходят неправильные счета за свет: почему это происходит и как исправить

Украинцы могут получить неправильный счет за электроэнергию только в исключительных случаях. Основной причиной этого обычно является некорректное функционирование электросчетчика, который осуществляет учет потребленной электроэнергии.

Чтобы предотвратить ошибки в расчетах, необходимо ежемесячно передавать показания счетчика в определенный период. Об этом пишет команда UAportal со ссылкой на "24 Канал".

В ДТЭК отмечают, что электросчетчики, как и любые другие технические устройства, могут выходить из строя. Это способно привести к некорректному учету потребленной электроэнергии и, как следствие, к неправильным суммам в платежках.

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Электросчетчик фиксирует количество использованной электроэнергии в киловатт-часах или ампер-часах. На МТХ-счетчиках используются следующие обозначения:

"1.8.2" – тариф "день".

– тариф "день". "1.8.1" – тариф "ночь".

– тариф "ночь". "1.8.0" – общий объем потребления.

Именно эти показатели необходимо передавать ежемесячно, чтобы избежать завышенных счетов.

Как выявить неисправность счетчика

Чтобы убедиться, что электросчетчик работает некорректно, обратите внимание на такие признаки:

устройство перестало фиксировать потребленные киловатт-часы;

на экране отображается ошибка;

неправильно показываются дата и время;

горят индикаторы.

В ДТЭК предостерегают: не стоит самостоятельно ремонтировать счетчик, ведь это может представлять опасность. Лучше оформить заявку и дождаться приезда специалиста.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько украинцы будут платить за 1 кВт*ч электроэнергии с 1 февраля.

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