Есть медленно или быстро: врачи рассказали, как скорость питания влияет на организм

Скорость, с которой вы едите, может иметь прямую связь не только с вашим общим состоянием здоровья, но и с избыточным весом. Многочисленные исследования указывают на тот факт, что те, кто глотают пищу и недостаточно пережевывают, гораздо чаще потребляют больше калорий, получают меньшую питательную ценность пищи и набирают вес быстрее, чем медленно.

Основной принцип, лежащий в основе этой взаимосвязи, заключается в том, как наше тело сообщает нам, когда нужно прекратить есть, из-за высвобождения веществ, подавляющих гормон, усиливающий чувство голода, сообщает Great oral health. Когда ваше тело нуждается в пище, оно вырабатывает гормоны, заставляющие вас чувствовать голод и аппетит повышается. Когда вы едите, ваше тело начинает производить разные вещества, которые говорят вам о том, что вы сыты, и вам нужно прекратить есть. Это простой механизм остановки и движения, который наше тело использует для контроля, сколько мы едим.

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Звучит достаточно просто, но процесс занимает время (обычно около 20-30 минут). Итак, если вы быстро едите, вы, очевидно, будете потреблять гораздо больше пищи (и калорий), прежде чем ваше тело проанализирует все процессы, чтобы сказать вам остановиться. Но самые медленные едящие люди воспринимают сообщения и откладывают вилки и ложки, прежде чем переесть.

Преимущества медленного питания

Большая питательная ценность: как говорится, "Ваш рот – это ворота к вашему телу", и он предназначен для обработки пищи, поступающей в ваше тело. Здесь начинается процесс пищеварения. Тщательное пережевывание не только разбивает пищу на более мелкие частицы, но и стимулирует выделение слюны. Слюна полон ферментов, которые начинают расщеплять пищу и переваривать ее. Это приводит к лучшей доступности и усвоению питательных веществ.

Лучшее функционирование пищеварительной системы: еда, которая была "подготовлена" и лучше обработана, легче переваривается в желудке и кишечнике. Подобно тому, как высококачественное топливо улучшает питание вашего автомобиля, еда, которая была очищена и подготовлена ​​для вашего желудка, работает лучше.

Более медленное жевание помогает уменьшить проблемы с желудком, например кислотный рефлекс.

Уменьшение уровня стресса: по оценкам, 90% всех заболеваний связано со стрессом. Это большая цифра, а не статистические данные, к которым следует относиться легкомысленно. Замедление темпа еды приносит расслабление и снижает уровень стресса. И это не только всеобщее снижение стресса. Дело в том, что стресс оказывает непосредственное влияние на то, как ваша пищеварительная система усваивает питательные вещества.

Как перестать быстро есть

Хотя есть много вариантов, как вы можете здесь сделать, давайте выберем простой путь из двух шагов для начала.

Следите за своей скоростью приема пищи, особенно сколько раз вы жуете перед тем, как проглотить. Теперь попробуйте сосчитать вдвое больше жеваний. Чтобы сделать это легче и сознательнее, положите вилку или ложку, когда начнете жевать, а затем возьмите, когда будете готовы взять следующий кусок. Если вам нравится просто считать, а не доверять ощущениям, то многие выбирают метод жевания "32 раза" - после этого количества жеваний можете сделать следующий укус. Установите кухонный таймер или воспользуйтесь смарт-часами на 20 минут и определите темп еды. Вы просто можете быть удивлены тем, как быстро вы привыкли есть и как долго это 20 минут.

И хотя результаты похудения могут быть незначительными, ведь на эту проблему влияет множество факторов, вы все равно получите значительный плюс. К вашей жизни придет удовольствие от еды, вы станете чувствовать себя более расслабленными и довольными.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, если у вас есть привычка совмещать кофе и сигареты – вы должны знать последствия употребления такой комбинации. Исследователи отмечают, что эта парочка оказывает гораздо хуже влияние на организм, чем употребление кофе отдельно от сигарет.

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