Їсти повільно чи швидко: лікарі розповіли як швидкість харчування впливає на організм

Швидкість, з якою ви їсте, може мати прямий зв’язок не лише з вашим загальним станом здоров’я, але і з надмірною вагою. Численні дослідження вказують на той факт, що ті, хто ковтають їжу і недостатньо пережовують, набагато частіше споживають більше калорій, отримують меншу поживну цінність їжі та набирають вагу швидше, ніж ті, хто їсть повільно.

Основний принцип, що лежить в основі цього взаємозв’язку, полягає в тому, як наше тіло повідомляє нам, коли потрібно припинити їсти, через вивільнення речовин, які пригнічують гормон який посилює відчуття голоду, повідомляє Great oral health. Коли ваше тіло потребує їжі, воно виробляє гормони, які змушують вас відчувати голод і апетит підвищується. Коли ви їсте, ваше тіло починає виробляти різні речовини, які говорять вам про те, що ви ситі, і вам потрібно припинити їсти. Це простий механізм зупинки та руху, який наше тіло використовує, щоб контролювати, скільки ми їмо.

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Звучить досить просто, але процес займає час (зазвичай близько 20-30 хвилин). Отже, якщо ви швидко їсте, ви, очевидно, споживатимете набагато більше їжі (і калорій), перш ніж ваше тіло проаналізує всі процеси, щоб сказати вам зупинитися. Але найповільніші люди , які їдять, сприймають повідомлення і відкладають виделки та ложки, перш ніж переїсти.

Переваги повільного харчування

Більша поживна цінність: як кажуть, "Ваш рот — це ворота до вашого тіла", і він призначений для обробки їжі, яка надходить у ваше тіло. Тут починається процес травлення. Ретельне пережовування не тільки розбиває їжу на дрібніші частинки, але й стимулює виділення слини. Слина сповнена ферментів, які починають розщеплювати їжу та перетравлювати її. Це призводить до кращої доступності та засвоєння поживних речовин.

Краще функціонування травної системи: їжа, яка була "підготовлена" та краще оброблена, легше перетравлюється в шлунку та кишечнику. Подібно до того, як високоякісне паливо покращує живлення вашого автомобіля, їжа, яка була очищена та підготовлена ​​для вашого шлунка, працює краще.

Повільніше жування допомагає зменшити проблеми зі шлунком, наприклад кислотний рефлекс.

Зменшення рівня стресу: за оцінками, 90% усіх захворювань пов’язані зі стресом. Це велика цифра, а не статистичні дані, до яких слід ставитися легковажно. Уповільнення темпу прийому їжі приносить розслаблення та знижує рівень стресу. І це не лише загальне зниження стресу. Справа в тому, що стрес безпосередньо впливає на те, як ваша травна система засвоює поживні речовини.

Як перестати швидко їсти

Хоча є багато варіантів, як ви можете тут вчинити, давайте оберемо простий шлях з двох кроків для початку.

Слідкуйте за своєю швидкістю прийому їжі, особливо скільки разів ви жуєте перед тим, як проковтнути. Тепер спробуйте порахувати вдвічі більше жувань. Щоб зробити це легше та свідоміше, покладіть виделку або ложку, коли почнете жувати, а потім візьміть, коли будете готові взяти наступний шматок. Якщо вам подобається просто рахувати, а не довіряти відчуттям, то багато людей обирає метод жування "32 рази" - після цієї кількості жувань можете зробити наступний укус. Встановіть кухонний таймер або скористайтеся смарт-годинником на 20 хвилин і визначте темп прийому їжі. Ви просто можете бути здивовані тим, як швидко ви звикли їсти і як довго це 20 хвилин.

І хоча результати схуднення можуть бути незначними, адже на цю проблему впливає величезна кількість факторів, ви все одно отримаєте значний плюс. До вашого життя прийде насолода від їжі, ви станете почуватися більш розслабленими та задоволеними.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Нагадаємо, якщо у вас є звичка поєднувати каву та сигарети – ви маєте знати наслідки вживання такої комбінації. Дослідники зазначають, що ця парочка має набагато гірший вплив на організм, ніж вживання кави окремо від цигарок.

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