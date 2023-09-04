Есть риск заболеть: почему нельзя хранить открытые консервы в холодильнике

Большинство из нас кладет в холодильник консервы после того, как откроет их. Однако эта привычка может оказаться опасной.

Как отмечают эксперты ScienceNotes, хранить открытые консервы в холодильнике не стоит, поскольку есть угроза здоровью в попадании остатков пластика и металла в пищу.

Например, кислые продукты (например, томатный соус) вступают в реакцию с открытым металлическим краем открытой банки и в пищу попадают олово, железо, алюминий и т.д.

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Сообщается, что по данным Службы безопасности пищевых продуктов и инспекции Министерства сельского хозяйства США, "коррозия консервной банки" длится несколько лет в неоткрытой банке и не является серьезной проблемой, если продукты хранятся в жестяной банке. Однако специалисты советуют открытую консерву накрывать пластиковой крышкой, а не оригинальной металлической срезанной консервным ножом. Но лучше консервы сразу переводить в другую закрываемую емкость.

Какая причина не хранить открытые банки в холодильнике

По словам Карла Батта, пищевого микробиолога из Корнельского университета, настоящая причина, почему не стоит держать открытые банки в холодильнике, заключается в том, что это вызывает вкус еды как "консервы".

Важно закрыть банку, чтобы продукты не высохли или не всасывали другие вкусы или запахи из холодильника. "Хотя вымывания остатков пластика или металла в банке, вероятно, не является серьезной проблемой для здоровья, это, безусловно, может повлиять на вкус", — отметил он.

Также долго хранящаяся в холодильнике не закрытая пища скорее портится и в ней могут развиваться опасные бактерии.

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