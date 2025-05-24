Эти специалисты на вес золота: кого работодатели в Украине ищут в первую очередь

Президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак отметил, что на украинском рынке труда сейчас наблюдается острая нехватка кадров в ряде отраслей. В частности, речь идет о транспорте, строительстве и промышленном производстве.

"Сейчас больше всего не хватает работников транспорта, строителей и специалистов перерабатывающей промышленности. Это подтверждают наши наблюдения. Найти квалифицированного водителя грузовика или электросварщика сейчас сложнее, чем финансиста", – отметил Чумак. Об этом пишет "УНИАН".

По его словам, правительство уже принимает меры для повышения уровня профессиональной подготовки граждан. В частности, внедрена система ваучеров для взрослых на получение новых навыков, а также проводятся курсы переквалификации через службы занятости. Он подчеркнул, что основной задачей является оперативное обучение безработных тем специальностям, которые сейчас пользуются спросом среди работодателей.

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К тому же Чумак отметил, что бизнес также адаптируется к новым условиям: инвестирует в автоматизацию процессов, чтобы уменьшить зависимость от ручного труда, и активно трудоустраивает нетипичных претендентов.

"Многие предприятия охотнее берут молодежь без опыта, обучая их на месте, или нанимают женщин на традиционно "мужские" должности водителей, механиков и тому подобное. Это сейчас нормальная практика. Мы понимаем, что в ближайшие годы, особенно во время послевоенного восстановления, рабочих рук будет не хватать еще больше", подчеркнул он.

Кроме того, Чумак отметил, что, согласно прогнозам Министерства экономики, в течение следующих десяти лет в Украине может возникнуть нехватка около 4,5 миллиона работников.

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