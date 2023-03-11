Эти три ингредиента заменят яйца в выпечке: простые секреты постного теста

Несмотря на то, что большинство рецептов выпечки содержат в своих составляющих яйца, в пост можно обойтись и без этого продукта. Постное тесто будет таким же качественным, как и с добавлением яиц.

В этом убеждают эксперты гастроиздания "Шуба". Они посоветовали использовать для замешивания теста подручные продукты, почти у каждого на кухне.

К примеру, хорошим заменителем яйцам будет пюре из вареных яблок несладких сортов. Одно яйцо заменит около 65 г яблочного пюре.

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Пюре из банана является еще одной популярной заменой для яиц, если вас, конечно, не смутит мягкий банановый вкус продукта. Еще яйца могут заменить пюре из тыквы или авокадо. Кстати, хлебобулочные изделия, сделанные на пюре, будут плотными и немного влажными.

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Помочь тесту стать более влажным и эластичным поможет и измельченные семена льна или чиа. Чтобы заменить одно яйцо, надо перемолоть блендером столовую ложку чиа или льняного семени с 3 столовыми ложками воды.

Хорошими заменителями яиц являются аквафаба и аррорут, или ореховое масло.

Arrowroot (аррорут) – это американский клубень с высоким содержанием крахмала. Аррорутом называют крахмальную муку, получаемую из корневищ, клубней и плодов некоторых тропических растений. Он напоминает кукурузный крахмал и используется в кулинарии, выпечке и разных личных и бытовых продуктах. Смесь 2 столовых ложек порошка аррорут и 3 столовых ложек воды можно использовать для замены одного яйца.

Aquafaba (аквафаба) – это жидкость, оставшаяся от приготовления бобов или бобовых, или содержащаяся в банках с консервированным нутом, горошком или бобами. Жидкость очень похожа по консистенции на сырые яичные белки, что делает ее превосходной заменой для многих рецептов. 3 столовых ложки аквафабы заменяют яйцо.

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Ореховые масла, такие как масло арахиса, кешью или миндальное масло, можно использовать для замены яиц в большинстве рецептов. Одно яйцо заменят 3 столовых ложки орехового масла.

Кстати, на рынке представлены и готовые порошки "заменителей яиц" разных брендов. Они обычно изготавливаются из картофельного крахмала, крахмала тапиоки и разрыхлителей. Они подходят для всех видов выпечки и не влияют на вкус готового продукта.

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