Это не кофеин: ученые нашли препарат, снимающий дневную сонливость

Специалисты разработали новый метод лечения чрезмерной дневной сонливости (EDS) у людей, страдающих обструктивным апноэ сна (ОАС). Для многих пациентов с ОАС, EDS может быть серьезной проблемой, которая влияет на их повседневную жизнь и делает некоторые простые задачи трудными.

Исследование было опубликовано в Annals of Internal Medicine. С помощью анализа данных из 14 клинических испытаний, в которых участвовало 3085 человек, исследователи выяснили, что препараты сольриамфетол, армодафинил-модафинил и питолизант могут помочь снизить сонливость. Все три препарата были более эффективными, чем плацебо, в борьбе с EDS, хотя разными по степени.

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Среди этих препаратов сольриамфетол показал наибольшую статистическую эффективность в борьбе с чрезмерной дневной сонливостью. Это, возможно, связано с повышением уровней норадреналина и дофамина в мозге, что подготавливает организм к действию и связано с удовлетворением и мотивацией соответственно.

Однако, несмотря на обещания этих препаратов, важно учитывать возможные побочные эффекты, такие как повышение АД. Это делает важным существование дальнейших исследований, особенно с точки зрения продолжительности использования этих препаратов и их влияния на пациентов.

Исследователи также отмечают, что эти препараты могут использоваться в лечении других состояний, таких как синдром хронической усталости и длительный COVID-19. Однако перед использованием любого из этих препаратов важно проконсультироваться с врачом для определения наилучшего метода лечения в каждом конкретном случае.

Отметим, что ОАС диагностируется множеством людей во всем мире, особенно в тех регионах, где высока распространенность ожирения. Чрезмерная дневная сонливость может оказаться существенной проблемой для пациентов и требует эффективного лечения.

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