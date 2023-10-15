Це не кофеїн: науковці знайшли препарат, який знімає денну сонливість

Спеціалісти розробили новий метод лікування надмірної денної сонливості (EDS) у людей, які страждають від обструктивного апное сну (ОАС). Для багатьох пацієнтів з ОАС, EDS може бути серйозною проблемою, яка впливає на їхнє повсякденне життя та робить деякі прості завдання важкими.

Дослідження було опубліковано в Annals of Internal Medicine. За допомогою аналізу даних із 14 клінічних випробувань, в яких брали участь 3085 людей, дослідники з'ясували, що препарати сольріамфетол, армодафініл-модафініл та пітолізант можуть допомогти зменшити сонливість. Всі три препарати були ефективнішими, ніж плацебо, у боротьбі з EDS, хоча різними за мірою.

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Серед цих препаратів сольріамфетол показав найбільшу статистичну ефективність у боротьбі з надмірною денною сонливістю. Це, можливо, пов'язано з підвищенням рівнів норадреналіну та дофаміну в мозку, що готує організм до дії і пов'язано із задоволенням та мотивацією відповідно.

Проте, не дивлячись на обіцянки цих препаратів, важливо враховувати можливі побічні ефекти, такі як підвищення артеріального тиску. Це робить важливим існування подальших досліджень, особливо з точки зору тривалості використання цих препаратів та їх впливу на пацієнтів.

Дослідники також відзначають, що ці препарати можуть мати застосування в лікуванні інших станів, таких як синдром хронічної втоми та тривалий COVID-19. Однак, перед використанням будь-якого з цих препаратів, важливо проконсультуватися з лікарем для визначення найкращого методу лікування в кожному конкретному випадку.

Зазначимо, що ОАС діагностується великою кількістю людей у всьому світі, особливо в тих регіонах, де висока поширеність ожиріння. Надмірна денна сонливість може стати суттєвою проблемою для пацієнтів і вимагає ефективного лікування.

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