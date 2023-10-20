Это не меланома: ученые назвали самую смертоносную форму рака кожи

Новое исследование ученых показало, что среди видов рака кожи преобладает не меланома, как было принято считать ранее, а немеланомный рак кожи (NMSC).

Как сообщает SciencAalert, в исследовании, проведенном исследователями из Университетской больницы Ниццы во Франции, использовались данные пациентов, собранные Международным агентством по исследованию рака (представительства ВОЗ).

Результаты научных исследований показали, что из-за меланомы 2020 года в мире погибли 57 000 человек, а немеланомный рак кожи привел к смерти 63 700 человек.

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Отмечается, что NMSC считали менее серьезным видом рака. Это заболевание и меланома имеют некоторые общие черты и связаны с воздействием ультрафиолетового излучения, которое может вызвать мутации, вызывающие рак.

Немеланомный рак часто остается недиагностированным из-за недостаточной осведомленности как пациентов, так и врачей. NMSC больше ассоциируется с "хроническим облучением" в течение жизни человека. Опухоли чаще возникают на лице и голове.

Ученые говорят, что выделяются два типа NMSC: базалиома (BCC) и плоскоклеточный рак (SCC). Они возникают из типа клеток кожи, называемых кератиноцитами (образуют внешний слой кожи человека). Мутации в кератиноцитах, вызванные, например, воздействием ультрафиолетового излучения, могут перекрыть внутренние системы сдержек и противовесов, обычно препятствующие неконтролируемому разделению клеток, что приводит к образованию опухоли.

Меланомы же возникают вследствие мутаций, активирующих рак в другом типе клеток кожи, которые называются меланоцитами (защищают кожу от повреждений, вырабатывая меланин).

В исследовании указывается, что, как и все виды рака, чем раньше НМСК можно будет диагностировать и лечить, тем больше шансов на положительный результат.

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