Популярное средство от сорняков может нанести вред мозгу – токсикологи

Значительное использование средств для уничтожения сорняков может нанести серьезный ущерб мозгу наших подростков. Об этом предупредили учёные.

Как сообщает newsweek, химические вещества против сорняков могут оставаться на наших фруктах и овощах и проникать в воду, а это значит, что многие из нас употребляют их в небольших количествах регулярно.

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Эмори Chronister собрали данные о 519 подростках в возрасте от 11 до 17 лет в сельскохозяйственном графстве Эквадора. Проанализировав их мочу, команда обнаружила, что 98 процентов из них содержали следы глифосата - коммерчески известного как "Раундап". Это средство широко используется в Соединенных Штатах. В 66% образцах мочи обнаружили также широколиственный гербицид 2,4-D.

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"Гербициды 2,4-D и глифосат широко используются в сельском и лесном хозяйствах, на газонах и в садах, а также для борьбы с сорняками в промышленных зонах", — прокомментировал старший автор Хосе Рикардо Суарес, доцент Школы общественного здравоохранения я Герберта Вертхайма.

По его словам, существует несколько путей, как гербициды могут попасть в организм людей – из-за вдыхания или из-за потребления пищи или питья. Также химические вещества могут поглощаться кожей.

После анализа мочи участников, команда оценила когнитивные способности подростков в пяти ключевых областях: внимание и тормозной контроль; память и обучение; язык; зрительно-пространственная обработка; социальное восприятие

Благодаря этой оценке команда обнаружила, что люди, в моче которых обнаружили следы гербицидов, имели худшие способности.

Команда также проверила влияние отпугивающих насекомых высоких уровней DEET в моче участников, но не выявила никаких существенных связей.

Химические соединения, говорят токсикологи, вызывают гибель нейронов и глиальных клеток, воздействуя на ионы хлорида в клетках мозга.

Ученые добавили, что дети и подростки более восприимчивы к воздействию токсичных химикатов, что делает их более уязвимыми.

Ученые предупредили, что заниматься садоводством и огородными работами без защитных перчаток может быть смертельно опасно.

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