Популярний засіб від бур’янів може завдати шкоди мозку – токсикологи

Значне використання засобів для знищення бур’янів може завдати серйозної шкоди мозку наших підлітків. Про це попередили вчені.

Як повідомляє newsweek, хімічні речовини проти бур'янів можуть залишатися на наших фруктах і овочах і просочуватися у воду, а це означає, що багато хто з нас вживає їх у невеликих кількостях регулярно.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Еморі Chronister зібрали дані про 519 підлітків віком від 11 до 17 років у сільськогосподарському графстві Еквадору. Проаналізувавши їхню сечу, команда виявила, що 98 відсотків з них містили сліди гліфосату — комерційно відомого як "Раундап". Цей засіб широко використовується в Сполучених Штатах. У 66% зразках сечі виявили також широколистий гербіцид 2,4-D.

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"Гербіциди 2,4-D і гліфосат широко використовуються в сільському та лісовому господарствах, на газонах і в садах, а також для боротьби з бур’янами в промислових зонах", – прокоментував старший автор Хосе Рікардо Суарес, доцент Школи громадської охорони здоров’я Герберта Вертхайма.

За його словами, існує кілька шляхів, як гербіциди можуть потрапити в організм людей – через вдихання, або через споживання їжі або пиття. Також хімічні речовини можуть поглинатися шкірою.

Після аналізу сечі учасників команда оцінила когнітивні здібності підлітків в п'яти ключових областях: увага та гальмівний контроль; пам'ять і навчання; мова; зорово-просторова обробка; соціальне сприйняття.

Завдяки цій оцінці команда виявила, що люди, в сечі яких знайшли сліди гербіцидів, мали гірші здібності.

Команда також перевірила вплив високих рівнів DEET, що відлякує комах, у сечі учасників, але не виявила жодних істотних зв’язків.

Хімічні сполуки, кажуть токсикологи, викликають загибель нейронів і гліальних клітин, впливаючи на іони хлориду в клітинах мозку.

Науковці додали, що діти та підлітки більш сприйнятливі до впливу токсичних хімікатів, що робить їх більш уразливими.

Нагадаємо, вчені попередили, що займатися садівництвом та городніми роботами без захисних рукавичок може бути смертельно небезпечно.

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