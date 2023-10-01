Можна підхопити смертельну хворобу: чому роботи в саду не варто проводити без рукавичок

Роботи в саду не можна проводити без рукавичок з кількох причин. Окрім того, що вони захищають шкіру рук від порізів, подряпин та інших травм, вони захищають й від бруду, пилу та інших забруднень.

А ще рукавички можуть захистити від смертельних хвороб.

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Як повідомляє Live Science, жінка в Австралії стала третьою відомою людиною, інфікованою різновидом бактерій, які зазвичай викликають смертельну хворобу "чорна ніжка" у великої рогатої худоби та овець. Ця жінка – єдина, хто вижив після інфікування небезпечним захворюванням.

Зазначається, що після роботи в саду без рукавичок 48-річна жінка відчувала нудоту, у неї спостерігалася блювота протягом трьох днів, а також у неї з’явився біль у нижній правій частині живота, який поступово посилювався.

Коли вона звернулася до лікарів, вони з'ясували у хворої відмовляють нирки та печінка, а в крові накопичувалася молочна кислота — речовина, яка виробляється м’язами під час високоінтенсивних вправ і є показником септичного шоку.

Хоча під час комп’ютерної томографії (КТ) її черевної порожнини лікарі не виявили ознак запалення чи інфекції, вони прописали їй антибіотики як запобіжний захід.

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Через п'ять годин її біль у животі став настільки сильним, що лікарі провели ще одне КТ. Цього разу було ясно, що її товстий кишечник був запалений, як і сліпа кишка, тому її госпіталізували до реанімації. Через два дні аналіз крові виявив винуватця нестримного запалення: смертельний вид бактерії під назвою Clostridium chauvoei.

Видання пише, що ці бактерії зазвичай живуть у ґрунті у вигляді спор, які при попаданні всередину або вдиханні потрапляють у кров і переміщуються до м’язової тканини. Коли рівень кисню в м’язах знижується — наприклад, під час фізичних вправ — спори проростають і виробляють токсини, зокрема ті, що руйнують клітини крові та ферменти, що розщеплюють ДНК.

У великої рогатої худоби, звичайного хазяїна C. chauvoei, саме це руйнування клітин призводить до характерної появи "чорної ніжки". В останньому випадку жінка займалася городом з голими руками, на яких були подряпини. Ймовірно, так вона заразилася.

Жінку лікували антибіотиками та киснем. Згодом її нирки та печінка відновили роботу, а рівень молочної кислоти знизився настільки, що її виписали з лікарні.

Але коли у неї повернулися діарея та нудота, у жертви "Чорної ніжки" діагностували загибель тканин кишківника. Тож лікарі терміново прооперували пацієнтку.

Зазначається, що до цього випадку було зареєстровано двоє хворих, заражених "чорною ніжкою". Вони загинули.

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