Чи допомагає кава з лимоном схуднути: фахівці пояснили популярний тренд у ТікТок

"Експерти" з оздоровлення у соцмережі ТікТок радять для схуднення пити каву з лимоном, заявляючи, що це дозволить позбутися зайвих кілограмів.

Тим часом фахівці пояснюють, чи справді цей напій стане "чудодійною сумішшю" для втрати зайвої ваги. Дієтолог Бет Червоні у коментарі виданню Health Clevelandclinic сказав, що тіктокери вважають, що кава, у яку додають сік половини лимона може бути комусь смачною, однак вона аж ніяк не може допомогти стати стрункішими.

До того ж сказав він, лимонний сік, доданий, для прикладу до кави з молоком, просто зіпсує напій, оскільки під дією кислоти молоко згорнеться.

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"Лимони не мають особливих властивостей спалювання жиру. Видавлювання фруктового соку не допоможе вам втиснутися в менші джинси. Цього механізму дії просто немає", – сказав Червоні.

Дієтолог додав, що у лимонному соку немає нічого, що може спалювати жир.

Він каже, що корисніше буде вживати сік лимона, розбавлений у склянці води. Такий розчин допоможе більше часу почуватися ситим.

"Вода тримає вас ситішими, що допомагає зменшити відчуття голоду, яке викликає бажання їсти", — пояснює Червоні.

Він також застеріг, що лимонний сік іноді може викликати печію, особливо якщо у вас в анамнезі кислотний рефлюкс. Ця кислота також може грубо впливати на зубну емаль з часом і у достатньо великих обсягах.

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