Помогает ли кофе с лимоном похудеть: специалисты объяснили популярный тренд в ТикТок

"Эксперты" по оздоровлению в соцсети ТикТок советуют для похудения пить кофе с лимоном, заявляя, что это позволит избавиться от лишних килограммов.

Между тем специалисты объясняют, действительно ли этот напиток станет "чудодейственной смесью" для потери лишнего веса. Диетолог Бет Красные в комментарии изданию Health Clevelandclinic сказал, что тиктокеры считают, что кофе, в который добавляют сок половины лимона может быть кому-то вкусным, однако он никак не может помочь стать стройнее.

К тому же сказал он, лимонный сок, добавленный, например к кофе с молоком, просто испортит напиток, поскольку под действием кислоты молоко свернется.

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"У лимонов нет особых свойств сжигания жира. Выдавливание фруктового сока не поможет вам втиснуться в меньшие джинсы. Этого механизма действия просто нет", – сказал Червони.

Диетолог добавил, что в лимонном соке нет ничего, что может сжигать жир.

Он говорит, что полезнее будет употреблять сок лимона, разбавленный в стакане воды. Такой раствор поможет больше времени чувствовать себя сытым.

"Вода держит вас более сытными, что помогает уменьшить чувство голода, которое вызывает желание есть", — объясняет Червони.

Он также предостерег, что лимонный сок иногда может вызвать изжогу, особенно если у вас в анамнезе кислотный рефлюкс. Эта кислота также может оказывать грубое воздействие на зубную эмаль со временем и в достаточно больших объемах.

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