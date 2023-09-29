Чому не можна спати з мокрою головою: застереження лікаря

Випадіння волосся на голові може бути викликане різними причинами, як внутрішніми, так і зовнішніми. Найпоширенішою причиною випадіння волосся є генетична схильність. Цей тип випадіння волосся називається андрогенетичною алопецією і зазвичай спостерігається у чоловіків після 25 років.

До випадіння волосся можуть призводити й гормональні порушення або дефіцит поживних речовин.

Однак є й "зовнішні" причини. Серед них стрес, шкідливі звички, а ще – неправильний догляд за волоссям.

Експерти з догляду за волоссям назвали найбільш поширену помилку тих, у кого випадає волосся та стає ламким. Зазначається, що до таких процесів може призвести звичка спати зі щойно помитою головою.

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Як пояснив трихолог Домінік Бург, коли ваше волосся свіже після душу, воно від природи стає більш пористим і делікатним, оскільки зберігає вологу. І відразу ж покласти голову на подушку – означає піддати волосся негативному впливу.

"Звичка лягати спати з мокрим або туго зав’язаним волоссям може спричинити додатковий тиск на пасма волосся через заплутування або витягування, і це може призвести до ламання", – сказав він.

Експерт зауважив, що сон з мокрим волоссям може піддати ризику випадання навіть найсильніші пасма, але особливо якщо ви вже маєте проблеми з випаданням через генетичну схильність або дієту, де не вистачає важливих поживних речовин, ця помилка може погіршити ситуацію.

"Якщо ви страждаєте від випадіння волосся через дієту, генетику, стрес або хворобу, збільшені пропорції ваших фолікулів можуть перебувати в стані спокою та легше зміщуватися зі шкіри голови", – пояснив експерт.

Він радить після миття голови зачекати, доки волосся висохне, а вже потім лягати спати.

А ще, зауважив, Домінік Бург, не варто лягати спати з тугими косичками чи хвостом. Краще або розпустити волосся, або заплести його в косичку. Він радить також використовувати спеціальні шовкові шапочки для сну, аби волосся вночі не пошкоджувалося, коли треться об подушку.

Раніше перукарі дали рекомендації, яку зачіску обрати тим, у кого рідке волосся та тим, хто не любить гратися з укладанням.

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