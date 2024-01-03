Это не о технологиях: Ученые заявили, что Земля уже имеет средство для защиты от астероидов-убийц

Ученые из Технологического университета Лулеа в Швеции обнаружили, что гравитация Земли может защищать планету от астероидов-убийц, разрывая их на меньшие куски. Однако это разрушение может также привести к возникновению новых угроз.

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Исследователи смоделировали сценарий, в котором летящий на Землю астероид попадает под влияние ее гравитационного поля. Приливные силы, вызывающие приливы в океанах Земли, могут быть достаточно сильными, чтобы разорвать астероид на части, пишет Independent.co.uk.

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Исследование показало, что такое разрушительное столкновение может привести к тому, что астероид потеряет от 50 до 90 процентов своей массы. Эти меньшие фрагменты, образуемые гравитационным притяжением, могут объяснить большое количество мелких астероидов, вращающихся вокруг Солнца почти в той же плоскости, что и орбиты Земли и Венеры.

Однако ученые также отмечают, что это разрушение может привести к возникновению новых угроз. Фрагменты, образовавшиеся в результате приливного разрушения, будут оставаться на приближающихся к планете орбитах еще некоторое время после приливного разрушения. Поэтому некоторые фрагменты могут испытать дальнейшее приливное разрушение во время следующих близких столкновений с планетой, и таким образом увеличить количество образовавшихся фрагментов.

Ученые отмечают, что эти меньшие фрагменты космических камней не представляют угрозы на уровне вымирания, но они все же могут нанести значительный ущерб.

Это исследование показывает, что гравитация Земли является мощным фактором, который может защищать и угрожать планете.

Напомним, ранее ученые доказали, что спутник Земли – Луна имеет твердое металлическое ядро.

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