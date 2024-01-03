Це не про технології: Вчені заявили, що Земля вже має засіб для захисту від астероїдів-вбивць

Вчені з Технологічного університету Лулеа у Швеції виявили, що гравітація Землі може захищати планету від астероїдів-убивць, розриваючи їх на менші шматки. Однак це руйнування може також призвести до утворення нових загроз.

Відео дня

Дослідники змоделювали сценарій, в якому астероїд, що летить на Землю, потрапляє під вплив її гравітаційного поля. Приливні сили, які викликають припливи в океанах Землі, можуть бути достатньо сильними, щоб розірвати астероїд на частини, пише Independent.co.uk.

Читайте також: Вчені підрахували скільки разів Земля обернулася навколо Сонця за весь час

Дослідження показало, що такі руйнівні зіткнення можуть призвести до того, що астероїд втратить від 50 до 90 відсотків своєї маси. Ці менші фрагменти, що утворюються гравітаційним притяганням, можуть пояснити велику кількість дрібних астероїдів, що обертаються навколо Сонця майже в тій самій площині, що й орбіти Землі та Венери.

Однак вчені також зазначають, що це руйнування може призвести до утворення нових загроз. Фрагменти, що утворилися в результаті приливного руйнування, залишатимуться на орбітах, що наближаються до планети, ще деякий час після приливного руйнування. Тому деякі фрагменти можуть зазнати подальшого приливного руйнування під час наступних близьких зіткнень з планетою, і таким чином збільшити кількість утворених фрагментів.

Вчені зазначають, що ці менші фрагменти космічного каміння не становлять загрози на рівні вимирання, але вони все ж таки можуть завдати значних збитків.

Це дослідження показує, що гравітація Землі є потужним фактором, який може як захищати, так і загрожувати планеті.

Нагадаємо, раніше вчені довели, що супутник Землі – Місяць має тверде металеве ядро.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!