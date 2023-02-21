"Это поджог!": жена Виктора Павлика выложила в Instagram эротические фото
29-летняя жена известного украинского певца Виктора Павлика сделала провокационное сообщение в Instagram. Екатерина Репяхова выложила фото в нижнем белье.
Репяхова, которая по совместительству является концертным директором Павлика, на днях выкладывала фото из отдыха в Буковеле. Судя по снимкам, там она отдыхает вместе с мужем, сыном и своей матерью.
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Семейство выбрало для отдыха гостиницу Shelter. Екатерина заверила, что они платят только за проживание, а есть готовят сами.
Сутки пребывания в отеле стоят в среднем 10 тысяч гривен, если это проживание в номере трех взрослых и ребенка двух лет. Однако неизвестно, живет ли мать Екатерины отдельно или вместе с семейством Павликов.
Сегодня Екатерина выложила три снимка – один черно-белый, остальные два – в цвете. Она позирует на диване в белых трусах и белой майке, расставив ноги. "Увидеть себя другой", — подписала она эти фотографии.
Подписчики оценили новые фото Екатерины. Вот некоторые из комментариев под фотографиями Репяховой:
- Это поджог!
- Вау!
- Аху*е фото.
- Изящная.
- Копия своей матери.
- Шикарная
- Вы очень хороша, Катя!
- Супер!
- Кайфово!
- Фантастическая женщина!
- Это очень нежно и изысканно, я восхищаюсь вами. Выставить себя в таком образе может только уверенная женщина! Так держать!!!
Справка: Екатерина Репяхова является четвертой женой известного украинского певца Виктора Павлика. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.
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