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"Это поджог!": жена Виктора Павлика выложила в Instagram эротические фото

Былим Елена

'Это поджог!': жена Виктора Павлика выложила в Instagram эротические фото

29-летняя жена известного украинского певца Виктора Павлика сделала провокационное сообщение в Instagram. Екатерина Репяхова выложила фото в нижнем белье.

Репяхова, которая по совместительству является концертным директором Павлика, на днях выкладывала фото из отдыха в Буковеле. Судя по снимкам, там она отдыхает вместе с мужем, сыном и своей матерью.

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Семейство выбрало для отдыха гостиницу Shelter. Екатерина заверила, что они платят только за проживание, а есть готовят сами.

 
 

Сутки пребывания в отеле стоят в среднем 10 тысяч гривен, если это проживание в номере трех взрослых и ребенка двух лет. Однако неизвестно, живет ли мать Екатерины отдельно или вместе с семейством Павликов.

 

Сегодня Екатерина выложила три снимка – один черно-белый, остальные два – в цвете. Она позирует на диване в белых трусах и белой майке, расставив ноги. "Увидеть себя другой", — подписала она эти фотографии.

 
 
 

Подписчики оценили новые фото Екатерины. Вот некоторые из комментариев под фотографиями Репяховой:

  • Это поджог!
  • Вау!
  • Аху*е фото.
  • Изящная.
  • Копия своей матери.
  • Шикарная
  • Вы очень хороша, Катя!
  • Супер!
  • Кайфово!
  • Фантастическая женщина!
  • Это очень нежно и изысканно, я восхищаюсь вами. Выставить себя в таком образе может только уверенная женщина! Так держать!!!
 
 
 

Справка: Екатерина Репяхова является четвертой женой известного украинского певца Виктора Павлика. Разница в возрасте супругов составляет 29 лет. В 2021 году у пары родился сын Михаил.

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