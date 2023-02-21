"Це підпал!": дружина Віктора Павлика виклала в Instagram еротичні фото
29-річна дружина відомого українського співака Віктора Павлика зробила провокативний допис в Instagram. Катерина Репяхова виклала фото у спідньому.
Репяхова, яка за сумісництвом є концертною директоркою Павлика, днями викладала фото з відпочинку у Буковелі. Судячи зі знімків, там вона відпочиває разом з чоловіком, сином та своєю мамою.
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Сімейство обрало для відпочинку готель Shelter. Катерина запевнила, що вони платять лише за проживання, а їсти готують самі.
Доба перебування у готелі коштує в середньому 10 тисяч гривень, якщо це проживання у номері трьох дорослих та дитини двох років. Проте невідомо, чи матір Катерини живе окремо, чи разом з сімейством Павликів.
Сьогодні Катерина виклала три знімки – один чорно-білий, інші два – у кольорі. На них вона позує на дивані у білих трусах та білій майці, розставивши ноги. "Побачити себе іншою", – підписала вона ці світлини.
Підписники оцінили нові фото Катерини. Ось деякі з коментарів під світлинами Репяхової:
- Це підпал!
- Вау!
- Ах*ні фото.
- Витончена.
- Копія своєї мами.
- Шикарна
- Ви дуже гарна, Катя!
- Супер!
- Кайфова!
- Фантастична жінка!
- Це дуже ніжно та вишукано, я захоплююсь вами. Виставити себе в такому образі може лише впевнена в собі жінка! Так тримати!!!
Довідково: Катерина Репяхова є четвертою дружиною відомого українського співака Віктора Павліка. Різниця у віці подружжя складає 29 років. У 2021 році у пари народився син Михайло.
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