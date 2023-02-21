'Це підпал!': дружина Віктора Павлика виклала в Instagram еротичні фото

29-річна дружина відомого українського співака Віктора Павлика зробила провокативний допис в Instagram. Катерина Репяхова виклала фото у спідньому.

Репяхова, яка за сумісництвом є концертною директоркою Павлика, днями викладала фото з відпочинку у Буковелі. Судячи зі знімків, там вона відпочиває разом з чоловіком, сином та своєю мамою.

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Відео дня

Сімейство обрало для відпочинку готель Shelter. Катерина запевнила, що вони платять лише за проживання, а їсти готують самі.

Доба перебування у готелі коштує в середньому 10 тисяч гривень, якщо це проживання у номері трьох дорослих та дитини двох років. Проте невідомо, чи матір Катерини живе окремо, чи разом з сімейством Павликів.

Сьогодні Катерина виклала три знімки – один чорно-білий, інші два – у кольорі. На них вона позує на дивані у білих трусах та білій майці, розставивши ноги. "Побачити себе іншою", – підписала вона ці світлини.

Підписники оцінили нові фото Катерини. Ось деякі з коментарів під світлинами Репяхової:

Це підпал!

Вау!

Ах*ні фото.

Витончена.

Копія своєї мами.

Шикарна

Ви дуже гарна, Катя!

Супер!

Кайфова!

Фантастична жінка!

Це дуже ніжно та вишукано, я захоплююсь вами. Виставити себе в такому образі може лише впевнена в собі жінка! Так тримати!!!

Довідково: Катерина Репяхова є четвертою дружиною відомого українського співака Віктора Павліка. Різниця у віці подружжя складає 29 років. У 2021 році у пари народився син Михайло.

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