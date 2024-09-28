Этот овощ уже подорожал вдвое: что будет дальше

Цены на огурцы в Украине выросли вдвое по сравнению с прошлым годом. Это повлияло на ряд факторов, среди которых погода и ограниченное предложение.

На этой неделе производители тепличных огурцов в Украине подняли отпускные цены на свою продукцию, сообщают аналитики EastFruit. Сейчас стоимость огурцов вдвое выше, чем в этот же период прошлого года.

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Тепличные хозяйства установили цены в пределах 45-60 грн/кг, что на 12% больше, чем в конце прошлой недели. Причиной такого роста является ограниченное предложение: огурцы с открытой почвы почти исчезли с рынка, а урожаи второго цикла в теплицах еще только собирают. К тому же, холодная и пасмурная погода влияет на объемы урожая.

Как изменялась цена на огурцы в течение года. Источник: east-fruit.com

Ценовое давление также усиливается из-за роста спроса на огурцы, что стимулирует рост цен. На данный момент огурцы стоят в среднем вдвое дороже, чем в октябре прошлого года.

Цена на огурцы в маркетах. Источник: index.minfin.com.ua

Эксперты рынка прогнозируют возможный дальнейший рост цен на огурцы из-за активного спроса и ограниченного предложения.

Напомним, в Украине один из самых популярных продуктов подорожал уже на 147%.

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