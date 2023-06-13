Европейское космическое агентство показало невероятно подробную панораму Марса (фото)

20 лет назад Европейское космическое агентство (ESA) запустило космический аппарат Mars Express, и сейчас оно отмечает годовщину этого события, опубликовав увлекательную панораму Марса.

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Фотографии, опубликованные на Space.com, были сняты зондом Mars Express, вступившим на орбиту Красной планеты в 2003 году. Изображения были получены с помощью стереокамеры, расположенной на зонде, с высоты примерно 300 километров. Панорама состоит из 90 изображений, снятых с разных высот, от 4000 до 50 000 км.

На этой увлекательной панораме можно увидеть много разных цветов, каждый из которых передает определенную информацию о составе поверхности Марса. Темные и даже синие области результат вулканической деятельности, когда серо-черный базальтовый песок оседает на поверхность планеты, образуя широкие темные слои. Эти темные пески накапливаются и образуют большие песчаные дюны и поля дюн, а также заполняют кратеры, образующиеся при столкновении астероидов.

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Фотография также показывает более светлые и даже белые области на поверхности Марса, следствием эрозии горных пород под влиянием воды в древние времена, когда планета была более влажной.

В конце ученые отмечают, что сульфатные минералы, содержащиеся в системе каньона Марса, известном как Valles Marineris, простирающейся более 4000 километров к востоку от региона Фарсида.

Ранее ученые определили, когда взорвется Солнце и унесет с собой все живое.

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