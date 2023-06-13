Європейське космічне агентство показало неймовірно детальну панораму Марса (фото)

20 років тому Європейське космічне агентство (ESA) запустило космічний апарат Mars Express, і зараз воно відзначає річницю цієї події, опублікувавши захоплюючу панораму Марса.

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Фотографії, які опублікували на Space.com, були зняті зондом Mars Express, який вступив на орбіту Червоної планети у 2003 році. Зображення були отримані за допомогою високороздільної стереокамери, розташованої на зонді, з висоти приблизно 300 кілометрів. Панорама складається з 90 зображень, знятих з різних висот, від 4000 до 50 000 кілометрів.

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На цій захоплюючій панорамі можна побачити багато різних кольорів, кожен з яких передає певну інформацію про склад поверхні Марса. Темні та навіть сині області є результатом вулканічної діяльності, коли сіро-чорний базальтовий пісок осідає на поверхню планети, утворюючи широкі темні шари. Ці темні піски накопичуються і утворюють великі піщані дюни та поля дюн, а також заповнюють кратери, які утворюються при зіткненні астероїдів.

Фотографія також показує світліші та навіть білі області на поверхні Марса, які є наслідком ерозії гірських порід під впливом води в стародавні часи, коли планета була більш вологою.

Наприкінці вчені зазначають, що сульфатні мінерали, які містяться в системі каньйону Марса, відомому як Valles Marineris, що простягається понад 4000 кілометрів на сході від регіону Фарсіда.

Раніше вчені визначили, коли вибухне Сонце і забере з собою все живе.

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