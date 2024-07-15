Европейцы времен неолита ходили с дырками в черепах: ученые объяснили, почему

Археологи, исследовавшие 41 череп из неолитических захоронений во Франции, обнаружили, что некоторые из них имеют невероятно большие отверстия, просверленные в костях. "Трепанационные" отверстия кое-где достигали 10 сантиметров в диаметре.

Ученые считают, что это свидетельствует, что древние люди проводили рискованные хирургические операции на мозге. Хотя трепанация практиковалась в разных культурах на протяжении тысячелетий, новое исследование дает представление о масштабах и инвазивности этих ранних операций, пишет IFLScience.

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"Высокий уровень выживания, несмотря на риск отека мозга, инфекции, кровоизлияния и шока, является четким свидетельством высокого уровня мастерства и опыта этих первых хирургов", - пишут авторы исследования.

Зачем люди каменного века проделывали такие ужасающие операции? Ученые выдвинули несколько гипотез:

Облегчение внутричерепного давления Трепанация могла использоваться для лечения травм головы, инфекций или других состояний, которые приводили к повышению давления в черепе.

Лечение эпилепсии: Некоторые исследователи считают, что трепанация могла использоваться для лечения эпилепсии, которая в то время считалась демоническим владением.

Символические ритуалы Возможно, трепанация также использовалась в ритуальных целях, например для общения с духами или для изменения состояния сознания.

Несмотря на то, что мотивы этих ранних хирургов остаются загадкой, исследование проливает свет на изобретательность и стойкость людей каменного века.

"Это исследование очень важно для понимания происхождения современной нейрохирургии", - отмечают авторы. "Оно показывает, что люди на протяжении тысячелетий искали способы лечения заболеваний мозга и что даже самые сложные медицинские процедуры имеют свою давнюю историю".

Напомним, археологи обнаружили доказательства развитой медицины в средние века.

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