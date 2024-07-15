Європейці часів неоліту ходили з дірками в черепах: науковці пояснили, чому

Археологи, які дослідили 41 череп з неолітичних поховань у Франції, виявили, що деякі з них мають неймовірно великі отвори, просвердлені в кістках. "Трепанаційні" отвори подекуди сягали 10 сантиметрів у діаметрі.

Науковці вважають, що це свідчить, що стародавні люди проводили ризиковані хірургічні операції на мозку. Хоча трепанація практикувалася в різних культурах протягом тисячоліть, нове дослідження дає уявлення про масштаби та інвазивність цих ранніх операцій, пише IFLScience.

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"Високий рівень виживання, попри ризик набряку мозку, інфекції, крововиливу та шоку, є чітким свідченням високого рівня майстерності та досвіду цих перших хірургів", - пишуть автори дослідження.

Навіщо люди кам'яного віку проробляли такі жахливі операції? Вчені висунули кілька гіпотез:

Полегшення внутрішньочерепного тиску: Трепанація могла використовуватися для лікування травм голови, інфекцій або інших станів, які призводили до підвищення тиску в черепі.

Лікування епілепсії: Деякі дослідники вважають, що трепанація могла використовуватися для лікування епілепсії, яка в той час вважалася демонічним володінням.

Символічні ритуали: Можливо, трепанація також використовувалася в ритуальних цілях, наприклад, для спілкування з духами або для зміни стану свідомості.

Попри те, що мотиви цих ранніх хірургів залишаються загадкою, дослідження проливає світло на винахідливість і стійкість людей кам'яного віку.

"Це дослідження є дуже важливим для розуміння походження сучасної нейрохірургії", - зазначають автори. "Воно показує, що люди протягом тисячоліть шукали способи лікування захворювань мозку, і що навіть найскладніші медичні процедури мають свою давню історію".

Нагадаємо, археологи виявили докази розвиненої медицини у середньовіччі.

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