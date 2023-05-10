Евровидение 2023 года: букмекеры изменили прогнозы после первого полуфинала

Во вторник, 9 мая, в Ливерпуле прошел первый полуфинал Евровидения-2023, в котором выступили 15 исполнителей, 10 из которых попали в финал. По оценкам букмекеров, победа достанется представительнице Швеции Loreen. Кроме того, в рейтинге произошли перемены после первого полуфинала.

Дуэт TVORCHI из Украины поднялись с четвертого места на третье. По прогнозам букмекеров, вероятность победы Украины составляет 7%. 13 мая украинская группа представит песню, посвященную несокрушимым защитникам "Азовстали" – Heart of steеl. Швеция и ее представительница Loreen с песней Tattoo остаются на первом месте. Вероятность ее победы по оценкам букмекеров составляет 44%.

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Обновленный список можно увидеть на сайте Eurovision World.

Второе место аналитики отдают представителю Финляндии Käärijä и его песне Cha Cha Cha. На победу исполнителя ставят 23%. Франция и ее представительница Ла Зарра с песней Évidemment сдвинулась на четвертое место. Вероятность ее победы – 6%. На пятом месте представительница Испании Бланка с песней EAEA, победу которой предсказывают с вероятностью 4%.

Напомним, названы 10 стран, прошедших в гранд-финал конкурса.

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