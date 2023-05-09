В Лондоне стартует первый полуфинал Евровидения: все подробности

В Ливерпуле, Англия, 9 мая состоится первый полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение 2023" от имени Украины. Группа TVORCHI не будет выступать в этом полуфинале, поскольку автоматически прошла в финал. Организаторы шоу подготовили многочисленные сюрпризы для зрителей.

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Дата и время первого полуфинала Евровидение 2023

Первый полуфинал Евровидения 2023 года состоится во вторник, 9 мая, на арене в Ливерпуле. Начало мероприятия запланировано на 22:00 по киевскому времени. Зрители увидят выступления 15 участников, из которых 10 лучших пройдут в финал по результатам голосования.

Важно отметить, что во время первого полуфинала Украина не будет голосовать. Голосование пройдет для Германии, Франции и Италии 9 мая, а для Испании, Великобритании и Украины – во втором полуфинале 11 мая. В финале будут голосовать все страны. Это правило касается шести стран, автоматически прошедших предварительный отбор в гранд-финал, а именно "большую пятерку" и Украину.

Видео дня

В результате полномасштабного российского вторжения у Украины не было возможности провести 67-й Евровидение, как было запланировано после победы группы Kalush Orchestra с песней "Стефания". Организация мероприятия была передана Великобритании. Однако украинская сторона активно участвует в организации. Даже лозунг текущего конкурса "United By Music" подчеркивает значение объединения.

На сцене первого полуфинала мы увидим ведущих, среди которых Юлию Санину (украинскую исполнительницу, фронтвумена группы The Hardkiss), Грэма Нортона, Ханну Воддингем и Алишу Диксон. Отметим, что Санина откроет шоу выступлением песни "Маяк". В перерывах между выступлениями украинских и других звезд, многие из которых ранее представляли нашу страну на этом конкурсе, состоятся выступления Rita Ora, Alyosha и Rebecca Ferguson.

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Кто выступает на первом полуфинале Евровидения

Порядок выступлений стран-участников на Евровидении 2023 накануне определила жеребьевку. Украина сразу прошла в финал, поскольку победила в прошлом году.

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвия – Sudden Lights – Aijā; Португалия – Mimicat – Ai Coraçao; Ирландия – Wild Youth – We Are One; Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцария – Remo Forrer – Watergun; Израиль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеция – Loreen – Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехия – Vesna – My Sister's Crown; Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha.

Где смотреть Евровидение 2023 9 мая

Предоставляем, букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.

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