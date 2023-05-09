В Лондоні стартує перший півфінал Євробачення: всі подробиці

У Ліверпулі, Англія, 9 травня відбудеться перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2023", від імені України. Гурт TVORCHI не виступатиме в цьому півфіналі, оскільки автоматично пройшов у фінал. Організатори шоу підготували численні сюрпризи для глядачів.

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Дата та час першого півфіналу Євробачення 2023

Перший півфінал Євробачення 2023 відбудеться у вівторок, 9 травня, на арені у Ліверпулі. Початок заходу заплановано на 22:00 за київським часом. Глядачі побачать виступи 15 учасників, із яких 10 найкращих пройдуть у фінал за результатами голосування.

Важливо зазначити, що під час першого півфіналу Україна не голосуватиме. Голосування відбудеться для Німеччини, Франції та Італії 9 травня, а для Іспанії, Великобританії та України – у другому півфіналі 11 травня. У фіналі голосуватимуть всі країни. Це правило стосується шести країн, які автоматично пройшли попередній відбір до гранд-фіналу, а саме "велику п'ятірку" та Україну.

Відео дня

Внаслідок повномасштабного російського вторгнення Україна не мала змоги провести 67-й Євробачення, як було заплановано після перемоги гурту Kalush Orchestra з піснею "Стефанія". Організацію заходу було передано Великобританії. Проте, українська сторона активно бере участь в організації. Навіть гасло поточного конкурсу "United By Music" підкреслює значення об'єднання.

На сцені першого півфіналу ми побачимо ведучих, серед яких Юлію Саніну (українську виконавицю, фронтвумена гурту The Hardkiss), Грема Нортона, Ханну Воддінгем та Алішу Діксон. Зауважимо, що Саніна відкриє шоу виступом пісні "Маяк". У перервах між виступами українських та інших зірок, багато з яких раніше представляли нашу країну на цьому конкурсі, відбудуться виступи Rita Ora, Alyosha та Rebecca Ferguson.

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Хто виступає на першому півфіналі Євробачення

Порядок виступів країн-учасників на Євробаченні 2023 року напередодні визначило жеребкування. Україна одразу пройшла у фінал, оскільки перемогла минулого року.

Норвегія – Alessandra – Queen of Kings; Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party); Сербія – Luke Black – Samo Mi Se Spava; Латвія - Sudden Lights - Aijā; Португалія – Mimicat – Ai Coraçao; Ірландія - Wild Youth - We Are One; Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ!; Швейцарія – Remo Forrer – Watergun; Ізраїль – Noa Kirel – Unicorn; Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna; Швеція - Loreen - Tattoo; Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More; Чехія – Vesna – My Sister's Crown; Нідерланди – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight; Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha.

Де дивитись Євробачення 2023 9 травня

Надаємо, букмекери вже обрали своїх фаворитів Євробачення 2023. Україна в трійці лідерів.

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