Ежи стали больше болеть из-за улиток: что произошло

Влажная погода привела к чрезвычайному росту больных ежей. Владелица благотворительной организации службы спасения ежей "Pricklebums" Эйли Хилл заявила, что улитки опасны для животных.

Об этом сообщили в BBC. Отметили, что влажная погода способствует размножению улиток и улиток, которыми могут питаться ежи. В свою очередь это приводит к подхвату ежами паразитов.

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"Мы никогда раньше не знали, что это так плохо", – сказала она.

Также Хилл подчеркнула, что ситуация может ухудшиться осенью, когда ежи активно готовятся к зиме. По ее словам, важно выявлять больных ежей. В частности, если кто-то встретил ежа днем, то нужно сразу сообщать в службу спасения, поскольку эти животные обычно активны только ночью.

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Кроме ежей страдают и свиньи. В благотворительной организации с начала года уже вылечили 68 новорожденных свиней. Впрочем, более 40% не смогли выжить. Большинство нуждалось в лечении от глистов.

Напомним, мы рассказывали, когда нужно поливать растения в огороде, чтобы там не завились улитки.

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