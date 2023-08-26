Їжаки почали більше хворіти через слимаків: що сталося

Волога погода призвела до надзвичайного зростання хворих їжаків. Власниця благодійної організації служби порятунку їжаків "Pricklebums" Ейлі Хілл заявила, що слимаки є небезпечними для тварин.

Про це повідомили в BBC. Зазначили, що волога погода сприяє розмноженню слимаків і равликів, якими можуть живитися їжаки. Своєю чергою це призводить до підхоплення їжаками паразитів.

Читайте також: Садівники радять садити гортензію, щоб вигнати слимаків з саду

"Ми ніколи раніше не знали, що це так погано", – сказала вона.

Також Хілл наголосила, що ситуація може погіршитися восени, коли їжаки активно готуються до зими. За її словами, важливо виявляти хворих їжаків. Зокрема, якщо хтось зустрів їжака вдень, то потрібно відразу повідомляти у службу порятунку, оскільки ці тварини зазвичай активні лише вночі.

Відео дня

Читайте також: Два дієві способи, щоб зупинити атаку слимаків на садову ділянку та город

Крім їжаків страждають і свині. В благодійній організації з початку року вже вилікували 68 новонароджених свиней. Втім, понад 40% не змогли вижити. Більшість потребувала лікування від глистів.

Нагадаємо, ми розповідали, коли потрібно поливати рослини на городі, аби там не завилися слимаки.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!