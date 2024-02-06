Федоров заявил, что в Дії не планируют выдавать повестки и проводить выборы

Вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров прокомментировал слухи о выдаче повесток через приложение Дія. По его словам, это не запланировано.

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Он добавил, что выборы в Дії также не планируют проводить. Об этом Федоров сказал в эфире телемарафона.

Министр добавил, что в феврале в Дії планируют открыть код. Это позволит разработчикам со всего мира увидеть, как работает приложение.

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"Это с точки зрения открытости, прозрачности и технологичности вообще очень важный шаг. Мы над ним долго трудились. И у Дії будет открыт код. То есть разработчики со всего мира смогут посмотреть, как работает Дія", – добавил Федоров.

Заметим, что приложение Дія прекратило работу после начала голосования за представителя Украины на Евровидении-2024, произошел масштабный сбой. По словам главы Минцифры, сбой произошел в результате резкого роста запросов со стороны пользователей.

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин призвал украинцев прекратить истерику по поводу мобилизации.

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